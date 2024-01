2024年01月26日 12時30分 サイエンス

トイレで水を流すときにフタを閉めてもウイルスの汚染は防げないことが研究で判明、どうすればウイルス汚染を防げるのか?



さまざまな病原性細菌やウイルスは人間の排泄(はいせつ)物の中にも含まれており、複数人が使用する家庭や公衆のトイレが病気の感染源になる危険性があります。そこで、「病原体を含む粒子が飛び散るのを防ぐため、トイレの水を流す時はフタを閉める」ことが推奨されていますが、細菌よりもはるかに粒子が小さいウイルスの場合、トイレのフタを閉めても汚染を防げないことがわかりました。



科学者らは長年にわたり、トイレで水を流すことが病気を持つ人が排泄した病原体をエアロゾル化し、トイレの便座や床などに拡散させる危険性があることを知っていました。そのため、トイレの水を流す時はフタを閉め、病原体が飛び散らないようにすることが推奨されています。



フタを開けたままトイレの水を流し、巻き上がるエアロゾル粒子の挙動をレーザー光で観察した実験結果は以下の記事を読むとよくわかります。この実験では、フタを閉めないで水を流すと便器内から無数の水滴が勢いよく吹き上がり、ほんの数秒で粒子が顔の高さにまで上昇することが判明しました。



これまでの研究では、トイレのフタを閉めることで細菌や糞便(ふんべん)が拡散するのを防ぐことができると示されていますが、細菌よりもはるかに粒子が小さいウイルスでも同じことが当てはまるのかどうかは不明でした。



そこで、アリゾナ大学や日用品・医薬品メーカーのレキットベンキーザーなどの研究チームは、トイレの水を流した際のウイルスの拡散について実験を行いました。



実験では、危険な病原性ウイルスの代わりに人間への病原性がないウイルスを用い、家庭用または公衆用トイレに添加しました。続いて、フタがない公衆トイレの場合はそのままの状態で、家庭用トイレではフタを開けた状態と閉めた状態でそれぞれ水を流して、ウイルスがトイレの便座や床、壁にどれほど拡散するのかを調べました。





実験の結果、トイレの便器や床から採取されたウイルスの量は、フタが開いていても閉じていても有意な差がないことがわかりました。最も汚染が激しかったのは便座であり、周囲の壁への汚染は最小限だったとのことです。



さらに研究チームは、消毒剤を使って便器を掃除することで、ウイルスの拡散に影響が出るのかどうかも調査しました。その結果、消毒剤を使ってブラシで掃除すると、トイレのウイルス汚染を99.99%以上、ブラシ自体のウイルス汚染を97.64%削減できました。



研究チームはこの結果から、トイレの水を流す前に便器へ消毒剤を追加するか、トイレのタンク内に消毒剤のディスペンサーを設置することで、水を流した際のウイルス汚染を減らすことができると主張しています。





論文の最終著者でアリゾナ大学の微生物学者であるチャールズ・ゲルバ教授は、「医療現場では、免疫不全患者などの最も脆弱(ぜいじゃく)な立場にある患者を含め、すべての患者を可能な限り健康に保つために、病原体の拡散可能性があるすべての経路に対処しなければなりません。トイレのフタを閉めてもウイルス粒子の拡散防止には意味がないという結果が示されたことから、私たちの研究は、汚染を減らしてウイルスの拡散を防ぐために、トイレを定期的に消毒することの重要性を強調しています」とコメントしました。