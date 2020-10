Java版マインクラフトを遊ぶには「Microsoftアカウントが必須」となる変更が発表される

・関連記事

マインクラフトの累計販売本数が2億本超え、月間プレイヤー数は1億2600万人超 - GIGAZINE



マインクラフトがAWSの利用を終えてMicrosoft Azureへ移行 - GIGAZINE



マインクラフトでデフォルトで表示される「あの風景」にたどり着くためのプロジェクト「pack.png」がついに約束の地にたどり着く - GIGAZINE



マインクラフトをファミコンのエミュレーターにしてしまった猛者が登場 - GIGAZINE



Minecraftはもはや芸術の域に達していることを示すムービー - GIGAZINE

2020年10月22日 16時00分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.