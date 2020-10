iPhoneのSafariなど複数のブラウザに「アドレスバーを偽装する脆弱性」が存在

ビアズリー氏は「例えば『支払い業者からの重要なメッセージがあるのでこれをクリックしてください』といったスパムメール経由で脆弱性を用いた攻撃が仕掛けられると、アドレスバー上の情報が改ざんされ、本物のPayPalのページのように見えることとなります。その場合、攻撃を仕掛けられた人は認証情報を入力してしまう可能性が十分あります」と指摘しています。 以下の画像は、「アドレスバーを偽装する脆弱性」の概念実証を行ったもの。「This is not Bing」と書かれた偽のウェブサイトを表示しているものの、アドレスバー部分には Bingの正しいアドレス が表示されています。

2020年10月21日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by logu_ii

