ランサムウェアを含まない信頼できるThunderbirdのダウンロード方法をWindows・macOS・Linux向けにMozillaが解説



近年マルウェアをダウンロードさせる攻撃者の手口は巧妙を極めており、信頼性の高い無料ソフトウェアだと思ってダウンロードしたところ、実はダウンロードしたサイトごと偽物だったというケースが報告されています。ウェブブラウザのFirefoxを開発するMozillaが、メーラーのThunderbirdを安心安全にインストールするための方法を提示しています。



通常のオンライン広告に見せかけてユーザーをマルウェア拡散用の不正なウェブサイトに誘導する広告は「マルバタイジング」と呼ばれます。セキュリティアナリストのブライアン・クレブス氏は、Snatchと呼ばれるランサムウェアグループがGoogle検索に表示される有料広告を利用して、Microsoft TeamsやAdobe Reader、Discord、そしてMozilla Thunderbirdといった人気の無料ソフトウェアを装ったマルウェアをインストールさせていたことが判明したと報告しています。



こういった偽のソフトウェアをダウンロードさせるサイトは一見して偽物だとはわかりづらく、サイトの削除を申請してもロシアでホストされていることが多く、対処が非常に難しいとのこと。そのため、Thunderbirdを入手するには「信頼できる場所から直接入手する」か「Linuxディストリビューションのソフトウェアストアから入手する」かしかありません。





そこで、MozillaはWindows・macOS・Linux向けに、信頼できるインストーラーのダウンロードソースをまとめています。



◆Windows

Windows版は、公式サイトでダウンロードができます。



また、Thunderbirdは2023年9月28日にMicrosoft Storeでも公開されたため、公式サイトにアクセスしなくてもMicrosoft Storeからそのままインストールが可能です。



◆macOS

macOS版は、公式サイトからダウンロード可能です。



◆Linux

Linux版は、公式サイトでダウンロードできます。



また、Linuxディストリビューションが提供するインストール方法で、Thunderbirdパッケージをインストール可能。加えて、Flatpak版ThunderbirdがFlatpakリポジトリ「Flathub」で配布されています。



さらに、ThunderbirdのSnapパッケージが、Snap Storeで配布されています。



いずれの方法でも、基本的には随時最新のバージョンがダウンロードされます。それ以前にリリースされたThunderbirdの旧バージョンについては以下のページからダウンロードが可能です。



