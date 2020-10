無料公開されたジブリ作品の画像に好きな字幕を付けて遊べる「ジブリ 字幕メーカー」

・関連記事

「風の谷のナウシカ」の名場面を忠実に再現したままグリグリと動かせる3DCGがすごい - GIGAZINE



スタジオジブリ最新作は3DCG長編アニメ「アーヤと魔女」、原作は「ハウルの動く城」作者の児童小説 - GIGAZINE



あの名場面も再現、ジブリ映画の世界に浸れる台湾の展覧会に行ってみた - GIGAZINE



宮崎駿監督作品のキャラたち大集合のファンムービー「Tribute to Hayao Miyazaki」はどう作られたのか - GIGAZINE



スタジオジブリ作品がついにストリーミングサービスに登場 - GIGAZINE



2020年10月15日 20時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 映画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.