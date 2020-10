2020年10月06日 14時00分 メモ

マカフィー創業者のジョン・マカフィーが脱税容疑で逮捕される

by Gage Skidmore



セキュリティ企業「マカフィー」の創業者として知られるジョン・マカフィー氏が脱税容疑によりスペインで逮捕されました。



現地時間2020年10月5日、アメリカ合衆国司法省がマカフィー氏を逮捕したと発表しました。マカフィー氏の容疑は、暗号通貨の宣伝や仕事のコンサルティング、講演会、ドキュメンタリーフィルムの権利販売などで得たおよそ数百万ドル(約数億円)に関する脱税です。マカフィー氏は、自身の収入を別人名義の銀行口座や暗号通貨取引所口座に振り込むように指示したり、別人名義で不動産・車両・ヨットなどの資産を購入したりして、意図的に脱税を繰り返したとみられています。





また、司法省の発表と同日に、アメリカ証券取引委員会(SEC)が、企業が独自の電子通貨(トークン)を発行して公衆から法定通貨や暗号通貨を調達するイニシャル・コイン・オファリング(ICO)に関して「不正宣伝」を行ったとしてマカフィー氏を告発しています。



マカフィー氏は計7社のICOを「個人的に使用した」とTwitter上でツイートしていましたが、「これは宣伝行為ではなく報酬は受け取っていない」と語っていました。しかし、SECの調査によると、実際にはマカフィー氏はICOを宣伝した7社から1160万ドル(12億2000万円)相当のビットコインやイーサリアムと、1150万ドル(12億2000万円)相当のトークンを受け取っていたとのこと。米国連邦証券取引法の「証券である仮想通貨またはトークンを宣伝する著名人またはその他の個人は、宣伝と引き換えに受け取った補償の性質、範囲、および報酬金額を開示しなければならない」と定める宣伝禁止条項にマカフィー氏の行為は抵触するため、SECは不正に得た利益の返還に加えて、民事罰を与えるように求めています。





マカフィー氏はすでにスペインで逮捕されており、アメリカへの引き渡しを待っている状態です。司法省はマカフィー氏が有罪判決を受けた場合には、脱税により最大5年、納税義務違反により最大1年の、最大計6年の懲役刑が科せられる見込みだと記しています。また、今回の告発はマカフィー氏個人に対してであり、マカフィー氏が創業したセキュリティ企業マカフィーは無関係とされています。