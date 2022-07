2022年07月22日 12時00分 ネットサービス

史上初の仮想通貨インサイダー取引でCoinbase元従業員ら3人が起訴される



仮想通貨取引所・Coinbaseに上場される予定の仮想通貨の情報を利用してインサイダー取引を計画したとして、電信詐欺および電信詐欺共謀の罪でCoinbase元従業員ら3人が起訴されました。仮想通貨に関わるインサイダー取引での刑事告発が行われたのはこれが初の事例とみられます。



元従業員は上場予定の仮想通貨の情報を入手し、弟・友人と共有。3人で10カ月にわたって取引を行い、合計150万ドル(約2億円)を不正に得たとして刑事、民事の双方で告発されました。このうち、元従業員と弟はワシントン州シアトルで逮捕され、友人の男は逮捕状が出ていますが逃亡しているとのこと。





この件を担当するニューヨーク南部地区のダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、仮想通貨に関するインサイダー取引で刑事告発を行った初の事例だと語っています。



証券取引委員会執行部ディレクターのグルビル・S・グレワル氏は「我々は商品に貼られたラベルではなく、経済的現実に関心があります。今回のケースでは、問題となっている仮想通貨の多くが証券であり、被告たちはCoinbaseでの上場前に典型的なインサイダー取引を行っていたことが確認されています。我々は、関連する証券が何と呼ばれているかにかかわらず、投資家のために公平な競争条件を確保し続けます」と語りました。



同じく証券取引委員会執行部で仮想通貨・サイバーユニットのチーフ代理を務めるカロリン・M・ウェルシャンズ氏も「今回の事例が示すように、株式、株式の権利(オプション)、仮想通貨、その他の証券であろうとも、我々は証券におけるインサイダー取引があればそれを特定し、撲滅することで使命を全うします」と述べました。



なお、証券取引委員会はAmp(AMP)、Rally(RLY)、DerivaDAO(DDX)、XYO、Rari Governance Token(RGT)、LCX、Powerledger(POWR)、Definitex(DFX)、Kromatika(KROM)の9つの仮想通貨について「証券である」という見解を示しましたが、Coinbaseはこのうち7つは証券ではないと反論。そもそもアメリカにはデジタル資産証券に関する明確なルールがなく、証券取引委員会が今回の事例をいい機会として、本来は証券ではない仮想通貨を含めたすべてのデジタル資産を自らの管轄に取り込もうとしていると指摘しています。



今回の告発に合わせて、Coinbaseでは証券取引委員会に対し、デジタル資産証券のルール作成開始を求める請願書を提出したとのことです。



