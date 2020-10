2020年10月05日 12時00分 ソフトウェア

iOS 14&watchOS 7で一部のデータが損失することが明らかに、Appleが対策を公開



Appleが、2020年9月16日にリリースされたiOS 14とwatchOS 7で、一部のデータが損失したり、バッテリーの消耗が増加したりする可能性があると発表し、その対策法をサポートページで公開しています。



iOS 14は2020年9月15日に行われたイベントで告知されてからわずか1日後にリリースされました。アプリ開発者向けのゴールデンマスター版も正式版リリースの1日前に配信というあまりにも突貫工事なスケジュールで、開発者側も混乱したという経緯があります。



Appleによれば、iOS 14.0およびwatchOS 7.0にアップデートすることで、以下の症状が発生する可能性があるとのこと。



・Apple WatchからワークアウトのGPSデータをiPhoneに送信する前にデータが消えてしまう

・「アクティビティ」や「ヘルスケア」などの健康関連アプリで、Apple Watch上でデータをロードできず、アプリも起動できない

・「フィットネス」または「ヘルスケア」で、iPhone内にあるデータをロードできない

・「フィットネス」または「ヘルスケア」で使用するデータ量が、iPhoneのストレージ上で正確に把握できない

・「アクティビティ」で使用するデータ量が、Apple Watchのストレージ上で正確に把握できない

・Apple Watchの「環境音」ノイズデータやヘッドホンの音量レベルデータが、iPhoneで参照できない

・iPhoneやApple Watchのバッテリー消耗量が増加した





Appleは上記の問題が2つ以上発生した場合、対策として以下の手順を公開しています。



1:Apple WatchとiPhoneのペアリングを解除し、Apple WatchのデータをiPhoneに自動バックアップする

2:ヘルスケアのデータを含めて、iPhoneのバックアップをiCloudに作成する

3:iPhoneをリセットしてすべてのコンテンツと設定を消去する

4:iPhoneをiCloudのバックアップで復元する

5:Apple Watchを再度ペアリングし、Apple Watchを復元する



なお、iOS 14にはデフォルトアプリ変更機能にバグがあったことも報じられています。



