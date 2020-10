2020年10月05日 12時30分 ネットサービス

Facebookが「InstagramとWhatsAppを分割するのは困難だ」と考えていることを示す文書がリークされる

by www.shopcatalog.com



写真共有SNSのInstagramやメッセージアプリのWhatsAppを傘下に収めるFacebookは、アメリカ司法省によってAmazon・Googleなどと共に独占禁止法で調査されています。そんな中、「FacebookはInstagramやWhatsAppを切り離すべき」とする司法省の要求に対し、「InstagramやWhatsAppを分割する試みはユーザーを傷つけ、セキュリティが弱まり、多額のコストがかかるため失敗する」とFacebookが考えていることを示す文書がリークされました。



Facebook Says Government Breakup of Instagram, WhatsApp Would Be ‘Complete Nonstarter’ - WSJ

https://www.wsj.com/articles/facebook-says-government-breakup-of-instagram-whatsapp-would-be-complete-nonstarter-11601803800



Antitrust Lawsuit Against Facebook No Slam Dunk | PYMNTS.com

https://www.pymnts.com/antitrust/2020/doj-antitrust-lawsuit-against-facebook-no-slam-dunk/





Facebookは2012年に当時急成長していたInstagramを10億ドル(当時のレートで約810億円)で買収し、2014年にはWhatsAppを190億ドル(当時のレートで約1兆9000億円)で買収しました。この取引は当時の規制当局によって承認を受けたものでしたが、一部の国会議員は独占禁止法に抵触するとの懸念を提起しており、FacebookがInstagramとWhatsAppを切り離すことを求めています。



2020年7月29日に開かれた公聴会に出席したFacebookのマーク・ザッカーバーグCEOは、「FacebookはInstagramが競争の脅威になることを防ぐために買収したのか」と尋ねられると、InstagramがFacebookの助けなしで成功したかはわからないと答えました。Instagramの買収が成功したのはFacebookが投資やセキュリティの向上を行ったからだと、ザッカーバーグCEOは主張しています。





一方、公聴会ではFacebookのInstagram買収に関する資料として、ザッカーバーグCEOが幹部と交わしたメールが公開されました。メールの中でザッカーバーグCEOは、「彼ら(Instagram)が大企業に成長した場合、私たちに破壊的な影響を与える可能性があります」と記しており、FacebookがInstagramを市場の潜在的な競争相手と見なしていた証拠だと司法局は考えているとのこと。



FacebookのInstagram買収は「競争相手の無力化」が目的だったことを示す文書が暴露される - GIGAZINE



by Alessio Jacona



そんな中でウォール・ストリート・ジャーナルは、シカゴに本拠を置く法律事務所・Sidley Austinの弁護士とFacebookのスタッフが作成した、「FacebookがInstagramやWhatsAppを切り離すことについてのレポート」を入手しました。



14ページのレポートを調査したウォール・ストリート・ジャーナルによると、レポートは2つのアプリをFacebookから切り離すことはほぼ不可能であり、数十億ドル(数千億円)もの費用がかかるだけでなく、サービスのセキュリティが弱まって、ユーザーエクスペリエンスが損なわれると主張。結論として、「Facebookの解体は、このように全く成功の見込みがありません」と記されていたとのこと。



また、Facebookは「過去の買収を政府が承認した以上、連邦裁判所における訴訟は制限されるべきだ」と主張していますが、Facebookを解体するべきだと主張するコロンビア大学のTim Wu教授は、この主張は「驚くほど弱い」と指摘。Facebookが「InstagramやWhatsAppの切り離しは難しい」と主張したとしても、法廷において何の効果も発揮しないだろうとWu教授は主張しました。