iPhoneのバッテリー減りが早いときに確認すべき18の設定

スマートフォンが普及した近年においては、「うっかりスマートフォンのバッテリーが切れて連絡がつかなくなると、人格まで疑われてしまう」と 指摘 されており、バッテリーの残量には細心の注意を払っておきたいところ。そこで、Apple情報専門サイトMacRumorsがiPhoneで少しでも長くバッテリーを長持ちさせるポイントをまとめています。 iOS 13 Battery Drain: 15+ Tips to Make Your Battery Last Longer - MacRumors https://www.macrumors.com/guide/ios-battery-tips/ ◆1:アプリが位置情報にアクセスするタイミングと頻度を調整する まず設定アプリを開いたら、「プライバシー」をタップします。

・関連記事

iOS 13でついにiPhoneにダークモードが登場か、バッテリー消費を劇的に抑えられるかも - GIGAZINE



iOS 11はiOS 10に比べてバッテリーの減りが早いということが報告される - GIGAZINE



「iOS 13.2」ではバックグラウンドのアプリが強制終了されてしまうとの声が続出 - GIGAZINE



自分のiPhoneがいつのまにか低スピード化されてしまうのを回避する方法 - GIGAZINE



2017年登場のiPhone X/8/8 Plusでも意図的な性能低下が起こることが明らかに - GIGAZINE



「iPhoneは早ければ1年後に性能が落ち始める」のをAppleが正式に認める - GIGAZINE



スマートフォンのバッテリーをより急速に消費させるのはどのようなウェブサイトなのか - GIGAZINE



スマホのバッテリー残量はもはや「人の行動やアイデンティティを左右する概念」と化しているとの指摘 - GIGAZINE

2020年02月18日 06時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.