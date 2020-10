Twitterの音声ツイート機能は2021年までに自動文字おこし機能やAndroidアプリにも対応

Twitterが提供している音声ツイート機能が、2021年初頭には自動文字おこし機能に対応し、Androidおよびウェブ版にも対応する予定であることが明かされました。



Making Twitter more accessible

Transcription for audio and video is part of our larger plan to make Twitter accessible for everyone across all features, both existing and new.https://t.co/c9LTPiE003 (2/2)