「嫉妬」が友情を強化する可能性がある



友人の存在は健康や人生に大きな影響が与えることがわかっているほか、友人を信頼することがうつ病のリスクを減少させるかもしれないとも指摘されています。そんな友人との関係を強化する上で、友人関係を脅かす存在に対する「嫉妬」の感情が役に立つ可能性があるとアメリカの研究チームが報告しています。



オクラホマ州立大学で助教授を務めるJaimie Arona Krems氏は、「友達は楽しいだけではありません。特に新型コロナウイルス感染症が流行する今の状況では、友達は貴重なリソースとなっています」とコメント。友達は苦しい状況において助けとなり、孤独を和らげ、健康を保つ上でも重要だと指摘します。



アリゾナ州立大学やオクラホマ州立大学、ハミルトン・カレッジなどの研究チームは、嫉妬の感情が友情に与える影響について研究しました。「私たちは友情を保つ方法について理解したかったのです」とKrems氏は述べており、実験は友情を脅かす状況に直面した際、友情を維持する方法を模索するという目的で実施されたとのこと。





研究チームは合計で2918人の被験者を対象に、仮定のシナリオにおけるシミュレーションや現実世界の出来事に対する質問、オンラインでの実験などを通して、「友人関係を脅かす存在に対する嫉妬の感情」が友情に与える影響を調査しました。



友人関係に対する脅威のうち、「親友の引っ越し」といったものは嫉妬の感情ではなく悲しみや怒りを喚起しました。一方、友情が「親友の職場の人間」「親友の恋人」といった関係によって脅かされた場合、被験者は嫉妬の感情を強く持ったとのこと。



脅威となる対象に抱く嫉妬感情の強さは、「第三者が友人としての自分に取って代わる可能性の大きさ」によって左右されていたそうで、「親友の恋人」よりも「親友の新たな友人」の方が強い嫉妬を喚起したと研究チームは指摘。アリゾナ州立大学の心理学教授であるDouglas Kenrick氏は、「私たちが最も嫉妬するのは、私たちが『置き換えられる可能性がある』と感じるものです」と述べています。





そして、友人関係を脅かすものに対する嫉妬を抱いた被験者は、脅威に対抗する行動を取ったことも研究チームは報告しています。被験者は友人関係を維持しようとして、親友の時間を独占しようとしたり、親友の感情を操作しようと試みたりしたとのこと。



ハミルトン・カレッジの心理学助教授であるKeelah Williams氏は、これらの行動が「friend guarding(フレンドガーディング)」と呼ばれるものであり、文化や種を超えて存在するものだと指摘。フレンドガーディングは人間以外の動物でも見られるそうで、「メスのウマは他のメスのウマに嫉妬して、かんだり蹴ったりすることが知られています」と、Williams氏は述べています。



フレンドガーディングは必ずしも親友を支配しようとする行動だけではなく、相手にとってよい友人であろうとする行動にもつながっていたとのこと。つまり、嫉妬は人々が友人関係を強化するのに役立っていたとのこと。アリゾナ州立大学の心理学助教授であるAthena Aktipis氏は、「嫉妬することは、友情が脅かされていることを示す信号となる場合があります。この信号は、私たちが放置していたかもしれない友情に投資する行動を取る上で役立ちます」とコメントしました。