Twitterに潜む荒らしをたった50ツイートで見極める技術が開発中

インターネット上で他人に嫌がらせをする「荒らし」の「単語と単語の組み合わせを繰り返して使う」といった特徴をアルゴリズムで捉えることで、わずか50ツイートで荒らしを見分けることができるという研究結果が発表されています。 A novel strategy for quickly identifying twitter trolls https://techxplore.com/news/2020-08-strategy-quickly-twitter-trolls.html Twitterの荒らし行為は嫌がらせがほとんどですが、別の目的をもって行われているものもあります。たとえば2019年4月には、5000人分以上のbotアカウントが、トランプ大統領の ロシアゲート疑惑 を否定するためのデマを拡散したとして凍結されていたことが報じられました。 Twitterが5000以上ものボットアカウントを「デマを拡散した」として凍結、謎の「親トランプ」ネットワークの存在が浮き彫りに - GIGAZINE

2020年09月26日 21時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

