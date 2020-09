第一次世界大戦を教訓にメンタルヘルスケアの基礎を築いた医師たちとは？

by manhhai 第一次世界大戦 が終結した1920年ごろ、過酷な戦場で精神に傷を負った兵士たちの症状は 砲弾ショック と呼ばれ、爆発の衝撃で脳が損傷したものだと考えられていました。このように精神医療が未発達な時代に、誰もがメンタルヘルスケアを受けられる社会の実現に向けて尽力したイギリスの医師たちの活躍を、歴史学を扱うイギリスの月刊誌History Todayがまとめています。 The Lessons of Shell Shock | History Today https://www.historytoday.com/history-matters/lessons-shell-shock ◆:ヒュー・クライトン=ミラー スコットランドの精神科医である ヒュー・クライトン=ミラー が、1920年9月27日にロンドンに設立した タビストック・クリニック は、イギリスで最初に外来の精神科を設置した医療機関の1つです。クライトン=ミラーら6人の精神科医は、当時「機能的精神病」と呼ばれていた精神疾患の患者を治療するため、無料奉仕する専門家である プロボノ として働いていました。そんなタビストック・クリニックの診察料は無料で、経済的に余裕のある人にだけ診察1回当たり5 シリング ( 現代の通貨価値に換算 すると約1000円)を請求していたとのことです。 クライトン=ミラーがこうした活動を行うようになったのは、1914年に志願して イギリス軍医療部隊 に所属した時の経験がきっかけです。この時、砲弾ショックに苦しむ兵士に施した ジークムント・フロイト の心理療法が効果を上げたことで、クライトン=ミラーは「一般の人にも精神的な治療法を受けられるようにするべきだ」と確信するようになりました。

2020年09月22日

