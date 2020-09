電気自動車のバッテリーをワイヤレス＆リモートで管理できる新システムをゼネラルモーターズが発表

スマートフォンのバッテリーの持ちは端末を選ぶ上で重要ですが、スマートフォンよりも使用期間がずっと長い電気自動車でも、同様にバッテリー寿命の長さが非常に重要です。バッテリー寿命をより長くするため、 ゼネラルモーターズ は2020年9月9日、半導体デバイスを製造する Analog Devices と共に開発した「ワイヤレスバッテリー管理システム」を自動車メーカーとして初めて採用すると発表しました。 Exclusive: GM Can Manage an EV's Batteries Wirelessly—and Remotely - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/cars-that-think/energy/batteries-storage/ieee-spectrum-exclusive-gm-can-manage-an-evs-batteries-wirelesslyand-remotely 新しいシステムを採用した電気自動車は、ゼネラルモーターズとLG化学の合弁会社「Ultium Cells LLC」による電気自動車用バッテリー「Ultium(アルティウム) 2.0」を搭載するもの。 現行のバッテリーモジュールは電池パック内がワイヤーで接続されていますが、新しいシステムは基盤にRFアンテナを統合しており、2.4GHz帯を使ってBluetoothのように、しかしより低電力で作用します。バッテリーのスレーブモジュールはマスターモジュールに対して槽電圧の測定値といったデータを報告し、マスターモジュールはゼネラルモーターズのクラウドと通信を行うとのこと。

2020年09月11日 21時37分00秒 in 乗り物, Posted by logq_fa

