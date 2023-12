Intel・Samsung・TSMCのチップメーカー3社が未来の3次元トランジスタ構造「CFET」の実証デモを発表

2023年12月9日~13日までサンフランシスコで開催されたIEEE(米国電気電子学会)国際電子デバイス会議(IEDM)で、Intel・Samsung・TSMCがCMOSメモリを小型化するための技術「 CFET(相補型電界効果トランジスタ) 」のデモをそれぞれ公開しました。 Intel, Samsung, and TSMC Demo 3D-Stacked Transistors - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/cfet-intel-samsung-tsmc Intel Demos 3D Transistors, RibbonFET, and PowerVia Technologies | TechPowerUp https://www.techpowerup.com/316589/intel-demos-3d-transistors-ribbonfet-and-powervia-technologies CFETを最も早く実証したのはIntelで、2020年のIEDMで初期バージョンを発表しています。今回、IntelはCFET内の最も単純な回路であるCMOSインバーターについて、いくつかの改良点を報告しており、Intelのコンポーネント研究グループの主任エンジニアであるマルコ・ラドサヴリェヴィッチ氏は「インバーターは単層で行われており、通常のCMOSインバーターから最大で50%のサイズを削減できます」と語っています。 Intelは2023年6月に「 Intel PowerVia 」と呼ばれる技術を製品版のテストチップに実装することを発表しました。このIntel PowerViaは、トランジスタ層の裏側から電源供給をできるようにして、回路を大幅に簡素化できるというもの。この結果、CMOSインバーターはCPP(コンタクトポリピッチ)と呼ばれるトランジスタのゲートピッチを60nmまで縮めることができたそうです。IntelはこのPowerVia技術がすでに 量産準備を完了 しており、搭載した製品を2024年に登場させる予定だとしています。

2023年12月18日 23時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

