中国政府が第14次五カ年計画で国内のチップ産業を全面支援しアメリカの規制に対抗

・関連記事

中国の半導体製造業が資金不足により苦境に立たされている - GIGAZINE



世界最大の半導体製造ファウンドリにアメリカ政府が国内生産を要求、中国との対立が原因か - GIGAZINE



Appleのチップ製造を担当する世界最大の半導体製造ファウンドリ「TSMC」がアメリカ国内に工場を建設か - GIGAZINE



中国は台湾の半導体メーカーから年間100人以上の技術者を引き抜いている - GIGAZINE



アメリカによるHuaweiおよび関連企業への輸出管理がさらに強化、新たに38の関連企業をリストに追加 - GIGAZINE



「米中テクノロジー冷戦」を制するのはどちらか - GIGAZINE



アメリカ政府の輸出禁止措置で中国の大手スマートフォンメーカーZTEはデフォルト危機に陥っている - GIGAZINE



2020年09月04日 17時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.