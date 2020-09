人気スパイアクションシリーズ最新作「007／ノー・タイム・トゥ・ダイ」最新予告編公開

・関連記事

ジェームズ・ボンドは深刻なアルコール問題を抱えているという研究者からの指摘、MI6の職場改善が求められる - GIGAZINE



明日の職のために戦う007「ホームレス・ジェームズ・ボンド」 - GIGAZINE



ジェームズ・ボンドに映画の中で新製品を使わせるためにソニーとSamsungが数億円単位の謝礼を用意 - GIGAZINE



007最新作、ダニエル・クレイグがボンドを演じる最後の「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」予告編公開 - GIGAZINE

2020年09月04日 15時06分00秒 in 動画, 映画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.