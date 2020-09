2020年09月03日 17時00分 サイエンス

「ステロイドが重症の新型コロナウイルス感染症の治療に有効」だとWHOの研究によって確認される



世界中で新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンや治療薬の開発が続けられている中、世界保健機関(WHO)が行った分析により、「安価で入手しやすいステロイド系抗炎症薬が重症のCOVID-19患者の治療に役立つ」ことが示されました。



Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis | Critical Care Medicine | JAMA | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2770279



Steroids cut deaths of hospitalized Covid-19 patients by one-third - STAT

https://www.statnews.com/2020/09/02/covid19-steroids-reduce-deaths-of-hospitalized-patients-who-analysis-confirms/



Steroids are life-saving for critically ill COVID-19 patients, WHO says | Live Science

https://www.livescience.com/steroids-dexamethasone-for-covid-reduce-mortality.html



以前からステロイドがCOVID-19患者の治療に有効であると指摘されており、2020年3月に発表された研究では、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を起こしたCOVID-19患者の生存率が、副腎皮質ステロイドの投与によって上昇することが示されています。



また、オックスフォード大学の研究チームが行った大規模な臨床試験では、「デキサメタゾン」というステロイドがCOVID-19の重症患者の死亡率を大幅に低下させることが判明しました。ステロイドは新型コロナウイルスを直接攻撃するのではなく、患者の免疫活動を抑制して炎症を防ぎ、ARDSなどによる致死的な状態から回復させるとのこと。



新型コロナウイルス重症患者の死亡率を安価な抗炎症薬が劇的に低下させる可能性が示唆される - GIGAZINE





WHOは2020年2月26日~6月9日に全12カ国で実施された計7つの臨床試験の結果をメタ分析し、重症のCOVID-19患者の治療におけるステロイドの効果を調査しました。今回の分析には合計で1703人のCOVID-19患者が含まれており、患者の年齢中央値は60歳、このうち女性は488人(29%)でした。



臨床試験の対象となった患者はほとんどが人工呼吸器を必要とする状態であり、ランダムでステロイドによる治療と従来通りの治療に割り当てられました。全体のうち678人がステロイドによる治療を、残りの1025人が従来通りの治療を受けたとのこと。





治療が行われてから28日後までに、従来通りの治療を受けた患者の41%が死亡しましたが、ステロイド治療を受けた患者の死亡率は33%ほどでした。投与されたステロイドの種類や量、患者の状態にかかわらずステロイドによる生存率の上昇は一貫して確認されたほか、通常の治療を受けた患者に副作用が生じる確率は23%だったのに対し、ステロイドを受けた患者で副作用が生じる確率は18%にとどまったそうです。



ステロイドの投与が重症のCOVID-19患者の死亡率を低下させるという今回の研究結果を受けて、WHOは2020年9月2日(水)に新たなCOVID-19治療ガイドラインを発表。このガイドラインでは、副腎皮質ステロイドを重症のCOVID-19に対する標準治療にすることが推奨されています。





WHOは、重症のCOVID-19患者は7日~10日にわたりステロイド治療を受ける必要があると述べている一方で、軽症の患者にはステロイドを投与するべきではないと警告しています。無差別にステロイドを用いたCOVID-19患者の治療が行われると、世界中のリソースが急速に使い果たされ、最も救命治療を必要とする患者に治療が行き届かない可能性があるとのこと。



ステロイドが重症のCOVID-19患者の治療に有効だとWHOが認めたのは今回が初めてですが、以前からCOVID-19患者の治療においてステロイドは広く使われてきました。ボストン大学の感染症医であるNahid Bhadelia氏は、2020年6月に臨床試験の結果が発表されて以来、重症のCOVID-19患者の治療におけるステロイドの使用が普及していると指摘。「これは私が働いている、リソースが限られた国において特に当てはまります。今回のメタ分析は、私たちの治療にさらなる自信を与えてくれるものです」とBhadelia氏はコメントしました。



COVID-19患者の治療にステロイドがもたらすメリットは大きいものですが、依然としてCOVID-19に対するステロイドの効果には不明な点も残されています。個々の患者にステロイドを処方するべき正確なタイミングや、全ての形態のARDSに対してステロイドが有効なのかどうかは、今後の研究で明らかになるとみられています。