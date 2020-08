2020年08月13日 11時30分 メモ

iPhoneやNintendo Switchを生産するFoxconnが製造拠点を中国国外へ、「中国が世界の工場である時代は終わった」

アメリカと中国の貿易戦争が激化する中、Appleや任天堂と契約する台湾の大手サプライヤー・Foxconn(鴻海科技集団)がサプライチェーンを長期的に分割し、一部を中国国外へ移行する計画を立てていると報じられています。Foxconnのヤン・リュー会長は「もはや中国が世界の工場である時代は終わった」とコメントしました。



ブルームバーグによれば、リュー会長は「iPhoneやDellのデスクトップPC、Nintendo Switchといったガジェットの生産拠点を、中国国外へ徐々に移行します」と発言。実際にFoxconnの生産拠点のうち、2019年6月時点で25%が中国国外にあったのが、記事作成時点では30%に増加しているとのこと。





Foxconnが中国国外に生産拠点を移行させている背景には、アメリカが中国に対して追加関税措置を発動した2018年から続く米中貿易戦争があります。アメリカは中国から輸入される電子機器や電子部品に高い関税をかけており、中国で製造された部品をアメリカに輸入するとコストがかかりすぎてしまうため、Foxconnはインドやベトナム、アメリカ、ブラジル、メキシコといった中国国外に生産拠点を移行したいというわけです。



インドは自国のエコシステムにiPhone製造を組み込むため、66億ドル(約7000億円)も投資して誘致活動を行っています。実際、FoxconnはiPhoneの生産拠点を新たにインドにも作ることを2019年に発表しており、2020年5月にはAppleがiPhoneの生産拠点の20%を中国からインドに移転させると報じられています。



リュー会長は「インドや東南アジア、南北アメリカのいずれであっても、それぞれに製造基盤が存在しています。中国は依然としてFoxxconの事業で重要な役割を果たしますが、中国が世界の工場となる時代はもはや終わったのです」と発言しました。



なお、Foxconは2020年第2四半期(4~6月)の純利益として、前年同期比で34%増加のおよそ7億8000ドル(約830億円)を計上しています。業績の好調ぶりは新型コロナウイルスのパンデミックによって消費者用および企業用デバイスの需要が大きく増加したことが影響していると考えられますが、一方でスマートフォン関連の収益は前年同期比で15%減少。パンデミックの影響でiPhone 12のリリースが遅れるため、2020年第3四半期のスマートフォン関連の収益は前年同期比で10%減少するとFoxconnはみています。



ただし、Foxconnの中国における生産ラインは新型コロナウイルスの影響から回復しており、すでにiPhone 12を製造するための雇用拡大に取り組んでいることが報じられています。