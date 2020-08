iPhoneが「メキシコ製」になる可能性が浮上、中国との貿易戦争により

アメリカと中国の貿易戦争によって、iPhoneの製造部品をAppleに提供するFoxconnやPegatron、Luxshareがメキシコに工場を新設するとロイター通信が報じています。 Exclusive: Foxconn, other Asian firms consider Mexico factories as China risks grow - Reuters https://www.reuters.com/article/us-mexico-china-factories-exclusive-idUSKBN25K17X

