UNIXの貴重なブート画面を記録したムービー「AT＆T UNIX PC 7300 boot up」

しばらくすると「Welcome to the AT&T UNIX pc.」という表示とともに、保存されているファイルのチェックが始まりました。

・関連記事

UNIX/Linuxでよく使われる「Daemon」(デーモン)プロセスの語源とは? - GIGAZINE



20年前の「2000年問題」の影響が時間を超えて各所で起こっているとの報告 - GIGAZINE



Linuxはどのようにして生まれたのかをリーナス・トーバルズの述懐から紐解く - GIGAZINE



Linuxディストリビューションの系統図 - GIGAZINE



全能テキストエディタ「Vim」の歴史と開発者に広く普及した理由 - GIGAZINE

2020年08月04日 06時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.