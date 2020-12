無料のLinux向けAndroidエミュレーター「Anbox」レビュー、カーネルをホストと共有するコンテナ方式

こんな感じで、AnboxはLinuxカーネルをホストと共有するAndroidエミュレーターとしては興味深いプロジェクトですが、動作しないアプリやバグが多く、記事作成時点では実用に耐えるものではないと感じました。 なお、このAnboxをクラウド上で動作させる「Anbox Cloud」というプロジェクトが、Ubuntuの開発元である Canonical によって進められています。 Anbox Cloud - Scalable Android in the cloud https://anbox-cloud.io/

2020年12月31日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

