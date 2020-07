2020年07月27日 21時00分 ゲーム

ライアン・レイノルズが盗まれたテディベアに50万円の懸賞金をかける



「デッドプール」のデッドプール役や、「名探偵ピカチュウ」のピカチュウ役で知られる俳優のライアン・レイノルズさんが、盗まれたテディベアに5000ドル(約53万円)の懸賞金をかけたことが明らかになり話題となっています。



Nice guy Ryan Reynolds puts up a cash reward for a lost teddy bear

https://mashable.com/article/ryan-reynolds-lost-teddy-bear-vancouver-reward/



事の発端となったのは、カナダの公共放送局であるCBCのバンクーバー支局レポーターとして働くDeborah Gobleさんによる以下のツイート。ツイートは「もしもウエストエンドでこのクマを見つけたら、どうか私にメールを下さい。テディベアはiPadと一緒にHerschelのバックパックに入ったまま盗まれました。このクマの持ち主であるマーラは、クマからは『愛してるよ。誇りに思ってるよ。いつも一緒にいるよ』と、昨年亡くなった母親の声が聞こえると言っています」というもの。なお、このツイートは記事作成時点で2万6000件以上のリツイート、4万7000件以上のいいねを集めています。



If you see this missing bear in the west end please email [email protected]

It was in a herschel back pack when stolen along with an iPad.

Mara, the owner says it has her mom’s voice inside saying, ‘I love you I’m proud of you, I’ll always be with you. Her mom died last year pic.twitter.com/ipfrzqKXsf — Deborah Goble (@CBCDeborahGoble) July 25, 2020



以下がマーラさん本人のTwitterアカウント。



Here is a picture of me and my mama in hospice. #findmarasbear IF ANYONE HAS INFO, PLEASE EMAIL ME. [email protected] pic.twitter.com/zghnMPv70K — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 25, 2020



このツイートを見かけたライアン・レイノルズさんは、「このクマのぬいぐるみを持ち主のマーラの元に届けた人には5000ドルを支払います。何も疑問はありません。私たちは皆このクマが持ち主の元に戻る必要があると考えています」とツイート。このツイートは記事作成時点で9万2000件以上のリツイート、31万9000件以上のいいねを集めています。



Vancouver: $5,000 to anyone who returns this bear to Mara. Zero questions asked. I think we all need this bear to come home. https://t.co/L4teoxoY50 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) July 25, 2020



テディベアの情報を拡散しているのはライアン・レイノルズさんだけではありません。ライアン・レイノルズさんがツイートしてから約1時間後、カナダ人俳優のDan Levyさんが「カナダよ、このクマを見つけるのを手伝って下さい」とツイート。



Canada, please help find this bear. https://t.co/yCGoGrEDr6 — dan levy (@danjlevy) July 26, 2020



さらに1時間後には、俳優のザック・ブラフさんも、「このクマが家に帰る必要があると思う!」とツイート。



I NEED THIS BEAR TO COME HOME!!!!!! https://t.co/UGHlJJPOwE — Zach Braff (@zachbraff) July 26, 2020



ライアン・レイノルズさんのツイートを受け、テディベアの持ち主であるマーラさん本人も「ライアン・レイノルズさん、どうもありがとうございます!このクマを見つけるための手助けに本当に感謝しています。#findmarasbearのハッシュタグを使用するか、私に直接ダイレクトメッセージを送るか、[email protected]宛にメールを下さい」とツイートしています。



Thank you so much @VancityReynolds

!! Any help at all to find this bear is greatly appreciated. #findmarasbear

DM me or email [email protected] https://t.co/AF7CbUdp3b — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 25, 2020



なお、マーラさんはテディベアと一緒に盗まれたiPadの位置情報を探すアプリで検知してTwitterで共有したり……



UPDATE: iPAD FINALLY ONLINE! AT 2PM TODAY! Was so busy speaking with reporters today I hadn't checked in a while!! pic.twitter.com/594PxKEHa1 — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 27, 2020



バックパックを盗んだ犯人の映像を共有したりして、テディベアの情報を求めています。



UPDATE: Footage of the back alley, he put the backpack on his front. He was wearing a hat and kept his head down. This is him for sure!! pic.twitter.com/eAgMzLzR2D — mara soriano | FIND MAMABEAR VANCOUVER (@drawmaradraw) July 26, 2020