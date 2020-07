世界的スポーツメーカーの「アディダス」と「プーマ」は壮絶な兄弟ゲンカの末に誕生した

・関連記事

「アディダス」と「プーマ」2つの世界的シューズメーカーを生み出した兄弟の物語 - GIGAZINE



「ナイキがどうやって最初の5万足を売ったか」から学べること - GIGAZINE



ナイキがAmazonへの製品供給を打ち切ると発表 - GIGAZINE



陸上界を席巻するナイキの厚底シューズ「ヴェイパーフライ」はいかに他を圧倒しているのか? - GIGAZINE



靴底にクッション性の高い素材を利用すると足の負荷が増えてしまう - GIGAZINE



ランニングシューズは足を弱くしてケガを増やすという研究結果 - GIGAZINE



2020年07月27日 06時00分00秒 in 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.