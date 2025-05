ゲーム理論に基づいてどのように相手を「信頼」すべきかがわかる「The Evolution of Trust」

SNSの発展で、現代では複数の人が容易にコミュニケーションを取ることが可能になりましたが、コミュニケーションの食い違いでお互いに反発しあい、互いを信頼するどころかかえって信頼関係が損なわれてしまうことも珍しくありません。相手を信じるべきか否かを、単純なシミュレーションで学べる「 The Evolution of Trust 」というサイトが公開されていたので、実際にアクセスして遊んでみました。 The Evolution of Trust https://ncase.me/trust/ サイトにアクセスしたらまずは「PLAY」をクリック。

2025年05月20日 20時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1p_kr

