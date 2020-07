インターネット上で使われる「ユーザー名」は今後どのように変わっていくべきなのか？

by Underway In Ireland また、Discordと同じチャットアプリのSlackは、2017年にユーザーネームを完全に廃止し、表示名のみを採用することを決定。ユーザーは表示名を用いてメンションを行うことが可能で、表示名が重複している場合はエラーが表示され、メンションを送信したい相手の選択を促されるとのこと。DiscordやSlackによるユーザー名の進歩は、テキストの一意性に依存せずとも自動補完を行える多機能なテキスト編集画面を構築できたからこそ可能になったとLord氏。

2020年07月10日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

