Discordのユーザー名の仕組みが変更

・関連記事

無料でDiscordサーバーの紹介用ウェブページを作れる公式機能「サーバーウェブページ」の設定手順&見え方まとめ - GIGAZINE



Discordに「AIとチャット」「AIで会話要約」「AIで画像生成」といったAI機能が搭載予定 - GIGAZINE



Discordに音声をサクッと録音して送信できる「ボイスメッセージ」機能が追加されたので使い方をまとめてみた - GIGAZINE



AIで作った「AI音楽」が流行、Discord上には2万人超が集まる人気サーバーも - GIGAZINE



ポリシー変更で「Discordの通話内容が収集される」という臆測が広まるもDiscord公式が変更を撤回 - GIGAZINE



2023年05月08日 11時02分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.