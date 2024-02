2024年02月21日 10時57分 ウェブアプリ

暗号化メッセンジャーアプリ「Signal」にユーザー名を設定する機能が追加、チャット相手に電話番号を教えることが不要に



メッセンジャーアプリのSignalのベータ版において、ユーザー名のサポート機能が追加されました。ユーザー名を登録すると、電話番号を共有せずに他の人とのチャットが可能になります。



Signal >> Blog >> Keep your phone number private with Signal usernames

https://signal.org/blog/phone-number-privacy-usernames/





Signal now lets you keep your phone number private with the launch of usernames | TechCrunch

https://techcrunch.com/2024/02/20/signal-now-lets-you-keep-your-phone-number-private-with-the-launch-of-usernames/



Signal rolls out usernames that let you hide your phone number

https://www.bleepingcomputer.com/news/technology/signal-rolls-out-usernames-that-let-you-hide-your-phone-number/



Signal will soon let you share a username instead of your phone number - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/20/24078395/signal-username-phone-number-beta



Signalは、電子フロンティア財団が定める「最も安全なメッセンジャーリスト」で最高評価を獲得したメッセンジャーアプリで、その安全性からアメリカ上院議員間の連絡ツールとして公式に採用されています。



これまでSignalを用いて誰かとチャットを行う場合は、チャット相手全員に互いの電話番号を共有してから開始する必要がありました。しかし、2024年2月20日にリリースされたベータ版において、誰かとチャットするために電話番号を共有したくない場合の機能として、一意のユーザー名を設定する機能が追加されました。





ユーザー名を設定すると、チャット相手に電話番号を開示する必要がなくなります。Signalは「あなたの電話番号は、携帯電話の連絡先に保存されていない限り、最新バージョンのSignalでは誰にも表示されなくなります。なお、これは設定で変更可能です」と述べています。





ユーザー名はSignalにおけるプロフィール名とは異なり、ユーザー名を設定してもプロフィール名が変更されることはありません。また、SignalはXやInstagramのようにユーザー名の検索可能なディレクトリを提供していないため、ユーザーの検索を行う場合、正確なユーザー名を入力する必要があります。Signalの最高製品責任者であるランドール・サラファ氏は「Signalであなたとチャットを始めるには、あなたの正確な一意のユーザー名を知っている必要があります」と説明しています。



誰かとチャットを開始したい場合、ユーザー名を基にした一意のリンクやQRコードを作成して共有することも可能です。また、ユーザー名はSignalのプロフィールに表示されることはなく、必要に応じて何度も変更することが可能で、不要になった場合は完全に削除することもできます。Signalは「会議やグループ旅行などのために特定のユーザー名を作成し、それが終わったら変更できるように機能を設定しました」と述べました。





なお、ユーザー名を導入する機能は記事作成時点で一部のユーザーを対象としたベータ版として配信されており、数週間のうちに全てのユーザーに展開される予定とのことです。