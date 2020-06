Mozillaのプライバシー対策にISPとして初めてコムキャスト傘下の「Xfinity」が参加

Xfinity Internet Joins Firefox’s Recursive Resolver Program, Committing to Customer Privacy Protection https://corporate.comcast.com/press/releases/comcast-xfinity-internet-firefox-trusted-recursive-resolver-program-customer-privacy Comcast, Mozilla strike privacy deal to encrypt DNS lookups in Firefox | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2020/06/comcast-mozilla-strike-privacy-deal-to-encrypt-dns-lookups-in-firefox/ インターネットに接続する際にドメイン名からIPアドレスを調べるDNSサーバーへの問い合わせと応答が暗号化されていないことはセキュリティ、およびプライバシー上の問題点となっていて、暗号化しようという動きが2018年ごろから始まりました。 プライバシーに関わる情報や個人情報をISPに読み取られないようDNSとの通信を暗号化する動き - GIGAZINE

2020年06月26日 14時20分00秒 in ネットサービス, セキュリティ, Posted by logc_nt

