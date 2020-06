「雷の長さ」世界記録が更新される、なんと全長700kmの巨大雷

これまで観測されたことがある雷の長さの記録を大きく塗り替える「全長709kmの雷」が、ブラジルで観測されました。この雷は、2007年6月にアメリカ・オクラホマ州で観測された、それまでで最長記録の雷をダブルスコアで抜き去ってしまう規模のものだったとのことです。



WMO certifies Megaflash lightning extremes | World Meteorological Organization



国連の専門機関である世界気象機関(WMO)は2020年6月26日に、ブラジルとアルゼンチンで異なる日に観測された雷の記録を、それぞれ「単一の雷の長さ」と「単一の雷の持続時間」の世界新記録として認定しました。





雷の世界最長記録を塗り替えたのは、2018年10月31日にブラジル南部で観測された、長さ709kmの雷です。





アメリカ海洋大気庁(NOAA)が公開した、人口衛星GOES-16による観測記録の映像を見ると、ブラジル南部で発生した雷が北上しながらブラジル全土を覆っている様子が分かります。



