2020年02月26日 12時30分 ネットサービス

ついにFirefoxがDNSとの通信を暗号化する「DNS over HTTPS」をデフォルトで有効にすると発表



ウェブブラウザのFirefoxを開発するMozillaは、以前からブラウザによるDomain Name System(DNS)との通信を暗号化してプライバシーを強化する「DNS over HTTPS(DoH)」を実装する計画を進めてきました。2020年2月25日、Mozillaは今後数週間で、アメリカ国内のFirefoxユーザーに対してDoHをデフォルトで有効にすると発表しました。



DNSは「www.mozilla.org」といった人間にとってわかりやすいドメイン名から、「192.0.2.1」のようなコンピューターが認識可能なIPアドレスを呼び出すためのデータベースです。DNSの仕組み自体が数十年前に開発されたものであるため、ドメイン名からIPアドレスを呼び出すDNSクエリとDNSからの応答は、通常は暗号化されていない平文で行われています。



そのため、「ユーザーがどのウェブサイトにアクセスするのか」といった情報がインターネット・サービス・プロバイダー(ISP)に筒抜けであるほか、サードパーティーの業者が内容をのぞいたり、中間者攻撃を受けたりする危険性が指摘されてきました。



そこで、ユーザープライバシーの保護を重視する意識の高まりから、DNSとの通信を暗号化しようとする動きが現れました。DNSの暗号化方式としては「DoH」と「DNS over TLS」という2種類の方式が主流となっていますが、DoHは広く普及しているHypertext Transfer Protocol Secure(HTTPS)を用いており、プライバシー保護の観点でもDNS over TLSより優れていることから、DoHの方が優位に立っているとのこと。



MozillaはDNSとの通信を暗号化する動きについて、「インターネットが作られた時から、人々のプライバシーとセキュリティに対するこの種の脅威は知られていましたが、当時は悪用されていませんでした。今では、暗号化されていないDNSはスパイ行為に対して脆弱であるだけでなく、悪用されていることがわかっているため、Mozillaはより安全な代替手段への以降を支援しています」とコメント。DoHによってネットワーク上の攻撃者から閲覧履歴を隠すことができ、サードパーティーの業者によるデータ収集も防ぐことが可能だと主張しました。



なお、ISPはDoHに対して「DNSの暗号化によってインターネットのフィルタリングやペアレンタルコントロールが困難になる」「Googleが中央集約的なDNSプロバイダーになってしまう」といった懸念を表明し、DNS通信の暗号化を止めるためのロビー活動を行っていると報じられています。



大手ISPの強い反発を受けているGoogleと比較して、Mozillaはロビー活動の直接的なターゲットにはなっていないため、DoHの取り組みにおいてGoogleの前を進んでいます。Mozillaによると、今後数週間でアメリカ国内のFirefoxユーザーではデフォルトでDoHが有効になる予定で、問題が起きないかどうかが監視されるとのこと。



記事作成時点ではデフォルトでDoHが有効になっていないアメリカ国外のFirefoxユーザーも、自身でDoHを有効にすることが可能。ブラウザ画面の右上にあるメニューアイコンをクリックし、「オプション」をクリック。





「一般」メニューを開き、ページ下部の「接続設定」をクリック。





インターネット接続の設定画面下部にある「DNS over HTTPS を有効にする」のチェックボックスをクリックすると、DoHを有効にすることができます。





また、ユーザーはFirefoxのDNSクエリを実行するDNSリゾルバを、CloudflareもしくはFirefoxが提携するDNSサービスのNextDNSから選択することも可能です。





Firefoxはアメリカ以外の国でもDoHを有効にすることを引き続き検討しており、信頼できるDNSリゾルバを追加するための取り組みを続けると述べています。