MRIスキャンを10倍高速にする「FastMRI」がMRI画像の質を劇的に向上させる手法を公開

FacebookのAI研究チーム「FAIR」 とニューヨーク大学ランゴーン医療センターは、AIを活用することで MRI スキャンの速度を10倍高速にし、患者の負担を軽減することを目指すプロジェクト「 FastMRI 」を進めています。研究チームは新たに、FastMRIの欠点を改善し、既存のMRIスキャン画像の質さえも向上できる可能性のある技術を発表しました。 [2001.08699] MRI Banding Removal via Adversarial Training https://arxiv.org/abs/2001.08699 FastMRI leverages adversarial learning to remove image artifacts https://ai.facebook.com/blog/fastmri-leverages-adversarial-learning-to-remove-image-artifacts/

