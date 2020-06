2020年06月09日 13時00分 ゲーム

ポケモンの等身大ぬいぐるみに彼女を奪われた男性の哀愁溢れる写真がインターネット上で大流行



コンテンツクリエイターのSkoochさんがガールフレンドの誕生日プレゼントにぬいぐるみ 等身大メリープをプレゼントしたところ、思いがけない悲劇にあったと自身のTwitter上で投稿しています。このツイートに添付された1枚の哀愁溢れる写真がインターネット上で反響を呼び、盛大にネタ化しています。



Woman’s $500 Pokemon plush sparks great internet joke - Polygon

https://www.polygon.com/2020/6/8/21284253/pokemon-plushie-mareep-price-500-meme



インターネット上で話題を集めているのは、Skoochさんの投稿した以下のツイート。ツイートには「あぁそうです。私です。そして私のガールフレンド。そしてガールフレンドの500ドル(約5万4000円)・4フィート(約1.2メートル)もあるデカいメリープです」と記されており、一緒に等身大メリープに抱き着く女性の横で、哀愁漂う表情で天井を見つめるSkoochさんの写真が添付されています。このツイートは記事作成時点で9万回以上のリツイート、59万件以上のいいねを集めました。



Ah yes. Me. My girlfriend. And her 500 dollar four foot tall mareep. pic.twitter.com/y9T325NLSz — Skooch (@SkoochLoL) June 6, 2020



海外ゲームメディアのPolygonがSkoochさんにインタビューしたところ、同氏のガールフレンドは等身大メリープが届いてから常にメリープと一緒に寝るようになったそうです。Skoochさんは「私は夜に何度も目を覚まして、携帯をいじるか、天井を見つめるだけです。朝6時にガールフレンドが等身大メリープに抱きついているのを見て、『あぁ…』と思いました」と語っています。





まるでメリープにガールフレンドを奪われてしまったかのような写真はTwitter上で瞬く間に人気を集め、お気に入りのキャラクターでSkoochさんと同じシチュエーションを再現するイラストが多数投稿され始めています。



チョコボにティファを取られてしまったクラウドを描いた以下のツイートは、記事作成時点で3600回以上リツイートされ、1万4000件以上のいいねを集めています。



ah yes. me. my girlfriend. and her 500 dollar four foot tall chocobo pic.twitter.com/gfb2qaFVLe — °· ꒰ఎ aurora ໒꒱ ·° ♡ 。✧・゚✩ (@plushcharm) June 7, 2020



以下のイラストは、ジャックフロストにペルソナ5の高巻杏を奪われた坂本竜司を描いたもの。このツイートは記事作成時点で約1万回リツイートされており、4万4000件以上のいいねを集めています。



"Ah yes. Me. My girlfriend. And her 50000 yen four foot tall jack frost" pic.twitter.com/GTSMz8p9NT — なるみ (@httkdasai) June 7, 2020



リザードンに抱きついて眠るチャンピオン・ダンデと、一人残されたライバルのキバナ。



somebody had to do it pic.twitter.com/HrLA8BH5VI — ただのクズ (@uketamawawryyyy) June 7, 2020



青眼の白龍(ブルーアイズホワイトドラゴン)に抱きつく海馬瀬人。



"Ah, yes...Me. My boyfriend. And his 50,000円 122cm tall Blue Eyes White Dragon. " pic.twitter.com/xX3slHCmFG — Jessu ???? (@jessu_uu) June 7, 2020



他にもファイナルファンタジーシリーズや……



Ah yes. Me. My girlfriend. And her 500,000 gil four fulm tall Cactuar plush. pic.twitter.com/lLIgqr5wP8 — Albi ✨ (@cosmicseashanty) June 8, 2020



ポケモン



ah yes. me, my girlfriend, and my girlfriend's 226 pound dragon pic.twitter.com/2ZMR7WWnvx — zin (@asteriddled) June 8, 2020



マリオ



Ah yes. Me. My girlfriend. And her Super Mario All Star Collection Large Plush Toy Doll Mascot Nintendo Cute pic.twitter.com/qiCZWCzGFn — Mayo ???? (@m__a__y__o_) June 8, 2020



ファイアーエムブレム 風花雪月など、おのおのが好みの作品を題材にSkoochさんのツイートを模倣して楽しんでいます。



did I do it right pic.twitter.com/lds7Atl97v — oastlv ???? @ edelgard month believer (@oastlv) June 8, 2020