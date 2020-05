2020年05月26日 15時00分 メモ

入国審査の資料として「ラブレターの提出」を求めるとデンマークが発表し炎上、同日中に撤回



デンマーク当局は2020年5月25日に、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に伴う入国制限の一部を緩和し、デンマークの近隣国の国民のうち、デンマーク人の配偶者や婚約者を持つ人々の入国を原則として認める決定を行いました。入国を審査する申請の資料として、デンマーク当局は一時「デンマーク人との恋愛関係を証明する書類または写真」の提出を求めていました。



Denmark to let cross-border couples meet again - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-denmark/denmark-to-let-cross-border-couples-meet-again-idUSKBN2311AJ



Hand over your love letters: Denmark reunites cross-border couples after they show proof | Daily Sabah

https://www.dailysabah.com/life/travel/hand-over-your-love-letters-denmark-reunites-cross-border-couples-after-they-show-proof





デンマークの出入国管理を所管するデンマーク警察は、5月25日に出入国情報に関するサイトを更新しました。入国可能な条件についてのQ&Aの中で当局は、「海外からの渡航者は『正当な理由』があれば入国が可能です」と説明し、正当な理由の例としてデンマークでの就労や国内で行われる葬式への参列などをあげています。



さらに、スウェーデンやノルウェーなどの北欧諸国及びドイツの国民に対しては、「デンマーク人の配偶者、婚約者、恋人、同居パートナーなどがいる場合もしくはそうした人と一緒に入国する場合も正当な理由に含める」としました。ただし、デンマーク人と交際関係があるとする要件には、少なくとも6カ月以上の間交際していることや、定期的に直接会っていたことなどが含まれています。従って、オンライン上のやりとりや文通のみの関係は交際と認められません。





また、デンマーク警察のAllan Dalager Clausen副長官はデンマーク放送協会の取材に対し、「交際関係を証明する書類として、ラブレターや一緒に撮った写真などの提出を認めます。それらが非常に私的な事柄だということは承知していますが、パートナーを入国させるべきか否かは、個々の警察官の判断に委ねるほかないのです」と述べて、プライベートな資料の提出に理解を求めました。



この決定に対し、デンマーク国内からは批判の声が複数あがっています。急進左翼党(ラディケーリ)所属の国会議員であるKristian Hegaard氏はTwitterで「入国するのにパートナーとの親密な間柄を証明する書類や写真が必要な国なんて聞いたことがありません。私たちは愛し合う2人が会えることを望みましたが、プライバシー権を放棄した覚えはないはずです」と述べました。



Jeg har aldrig hørt om et land, hvor indrejse kræver fremvisning af intime SMS'er fra kæresten eller fotos. Vi har (endelig) tilladt kærester at besøge hinanden, men ikke afskaffet retten til privatliv. Hvad med tro- og loveerklæringer i stedet? https://t.co/3owd7FYKSD #dkpol — Kristian Hegaard (@KHegaard) May 25, 2020



また、デンマークのデータ倫理に関する政府委員会の会長を務めるChristiane Vejlø氏もTwitterで、「ガールフレンドにナニの写真を撮って送ったことがないんですか?残念、あなたが国境を越えて入国することを認めることはできません」とかなりの皮肉を込めたツイートをしています。



Har du ikke sendt dick pics til din kæreste? Så kan vi desværre ikke lukke dig ind over grænsen ???? https://t.co/h9AAhr0xSO — Christiane Vejlø (@christianevejlo) May 25, 2020



こうした激しい批判を受けて、ニック・ヘケロップ司法大臣は同日出演したテレビ番組で「数日以内に、入国許可を求める申請様式を求めるようにします。そこに交際している旨の宣誓を記述していただければ、それで十分です」と述べて、申請要件を緩和する見通しを示しました。