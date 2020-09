2020年09月01日 23時00分 サイエンス

ポルノを使っても2人の関係は損なわれないとの研究結果



ポルノにいいイメージを抱いていない人の中には、「ポルノを使用するとパートナーとの関係が悪くなる」と主張する人もいます。しかし、200組を超えるカップルが参加した調査の結果から、「ポルノを使用しても恋愛関係の満足度はまったく低下しない」ということが確かめられました。



Pornography use and romantic relationships: A dyadic daily diary study - Marie-Pier Vaillancourt-Morel, Natalie O. Rosen, Brian J. Willoughby, Nathan D. Leonhardt, Sophie Bergeron, 2020

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0265407520940048



Study suggests pornography use is common for partnered individuals -- and unrelated to relationship satisfaction

https://www.psypost.org/2020/08/study-suggests-pornography-use-is-common-for-partnered-individuals-and-unrelated-to-relationship-satisfaction-57817



これまでも、ポルノと恋愛関係についての調査は数多く実施されてきましたが、それらの大半は異性愛カップルのみが対象だったり、カップルの片方しか参加していなかったりと、偏りがある内容でした。そこで、カナダにあるケベック大学トロワリヴィエール校のMarie-Pier Vaillancourt-Morel助教授らの研究チームは、異性愛カップルおよび同性愛カップル合計217組を対象に、カップルの両方が参加する調査を実施しました。





調査には、異性愛カップル140組と同性愛カップル77組が参加。研究チームは、35日間にわたり毎晩参加者らのスマートフォンに「その日ポルノを使用したかどうか」「パートナーとセックスをしたいと感じる度合」「実際にセックスをしたかどうか」「その日のパートナーとの関係の満足度」の4項目を尋ねるアンケートを配信しました。



研究チームが回答を集計した結果、男性と交際している男性の97%、女性と交際している男性の76%、女性と交際している女性の57%、男性と交際している女性の40%が、35日の間に最低1度はポルノを使用したことが分かりました。また、ポルノの平均使用日数は35日中3.5日だったとのことです。



Vaillancourt-Morel氏は、「回顧的な報告は実際のポルノ使用を過少申告する可能性がありますが、日々の報告はより正確なので、今回の調査結果は重要なものといえます」と話しました。





また、研究チームがさらにアンケート結果を分析したところ、ポルノの使用はカップルの満足度とは全く関係がなかったことが判明しました。この結果についてVaillancourt-Morel氏は、「ポルノが交際関係における困難の引き金になると考えるには、慎重にならなくてはならないということが示されました」と指摘しています。



ポルノの使用はパートナーとの関係の満足度に全く影響を与えていなかった一方で、性欲やセックスの頻度には影響が見られました。まず、女性の場合はパートナーの性別にかかわらず、ポルノの使用は性欲の増加やパートナーとセックスをする確率の上昇と結び付いていました。また、男性と交際している男性も、ポルノを使用するとセックスをする確率が高くなりました。



一方、女性と交際している男性がポルノを使用した場合、本人が報告した性欲には影響がなかったものの、女性側は男性の性欲の減退を報告し、実際にセックスに及ぶ確率も低下していたとのこと。これについて研究チームは、「ある日の男性パートナーの性欲が低い場合、彼はポルノを使用している可能性があるといえます」とコメントしました。





また、Vaillancourt-Morel氏は「我々の研究は、ポルノの使用当日について調べたものであり、ポルノの過剰な使用といった問題に焦点を当てたものではありません。また、ポルノ使用の影響についてはまだ未解明な問題もあるので、今後の研究ではポルノの使用を取り巻くさまざまな事柄が、『ポルノを使うと恋愛関係に悪影響が出る』という文脈の理解にどう役立つかなどを調べていきたいと思います」と述べて、今後の研究への意欲を示しました。