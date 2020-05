野良ネコが行儀良く「社会的距離」をあけて並んでいる光景が話題に、なぜネコは地面に描かれた円や狭い箱の中が好きなのか？

by The Philippine Star



ネコを飼ったことがある人なら、ネコがダンボール箱や小さな入れ物に体を押し込んで、まるで液体のようになってしまっているのを目撃したことがあるはず。また、SNSでは床に円を描くと不思議とネコがそこに入ってくる「#猫転送装置」が話題になったこともあります。飼いネコのみならず、野生のネコや大型のネコ科動物のトラまでもが大好きなこの行動の謎について、科学系ニュースサイトInverseが解説しました。



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策として、フィリピン・ケソン市のホーリースピリット・バンガライ(行政区)にある青果店が、買い物客に距離を開けて並ぶよう促す目印を店先に描きました。しかし、実際に店先に並んだのは客ではなく野良ネコ。その光景を地元紙The Philippine StarがTwitterで報じると、店先に並んだネコが行儀良く社会的距離をあけている様子は瞬く間に世界中のSNSで共有されました。



These stray cats were spotted occupying the circle marks intended for the implementation of social distancing protocols in front of a store in Brgy. Holy Spirit, Quezon City on Sunday amid enhanced community quarantine. pic.twitter.com/EqOORqCJMa