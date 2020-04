ピリッとしたラー油の辛味をマヨネーズがマイルドにつつむケンタッキー「ピリ辛担々ツイスター」をペッパーマヨ・てりやきツイスターと食べ比べてみた

・関連記事

スモーキーなベーコンの香りにピリッと黒コショウが効いた「からあげクン 濃厚カルボナーラ味」試食レビュー - GIGAZINE



ブームが落ち着いてから現れたドミノ・ピザの「いまさらタピオカピザ」を食べてみた - GIGAZINE



外はカリカリで中はクリームチーズがとろ~りなチキンナゲット「チーズinチキン」をミニストップで食べてみた - GIGAZINE



レモンの酸っぱさがジュワッと広がる「からあげクン レモン味」が登場、17年ぶりのからあげクン新レギュラーとのことで食べてみた - GIGAZINE



ガーリックの匂いが強烈に拡散するケンタッキーの「ザ・ガーリックチキン(骨なし)」を食べてみた - GIGAZINE

2020年04月22日 12時05分00秒 in 試食, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.