2020年4月3日のヘッドラインニュース

「Free!」シリーズ オーケストラ・コンサート2020が8月15日に開催決定! 「劇場版 Free!-Road to the World-夢」Blu-ray&DVD 初回特典に「イベントチケット優先販売申込券」を封入! ※今後の新型コロナウイルス感染状況及び政府方針により、中止となる場合がございます。予めご了承ください。 pic.twitter.com/4eCGc8NWqq

2020年04月03日 18時08分00秒

