iPhoneやGalaxyなど10億を超えるWi-Fi端末に通信を傍受される脆弱性「Kr00k」が存在すると判明

・関連記事

スマホ・PCなどほぼすべてのWi-Fi機器に影響があるWPA2自体の脆弱性「KRACK」とは、そして対策は? - GIGAZINE



Wi-Fiセキュリティ新規格「WPA3」にWi-Fiのパスワードが漏れる新たな脆弱性が発見される - GIGAZINE



Wi-Fiセキュリティの新規格「WPA3」に脆弱性が発見される - GIGAZINE



Wi-Fiセキュリティの新規格「WPA3」が登場、WPA2の脆弱性にも対応しハッキングが困難に - GIGAZINE



Wi-Fiの命名ルールがシンプル化、次世代規格の「IEEE 802.11ax」は「Wi-Fi 6」に - GIGAZINE

2020年02月27日 12時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.