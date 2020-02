モフモフにゃんこ＆わんこに癒やされるNintendo Switch版「キャットクエスト2」はサクっと手軽に遊べる剣と魔法のファンタジー

・関連記事

ねこたちがぞくぞく集まる「ねこあつめ VR」でキュートないやされるねこたちと戯れてみた - GIGAZINE



VR空間でネコになりきって部屋をめちゃくちゃに荒らすゲーム「Catlateral Damage VR」 - GIGAZINE



子猫が大爆発すると死ぬカードゲーム「Exploding Kittens」 - GIGAZINE



お昼寝中のこねこを揺れる台座にのせていくバランスゲーム「おひるねにゃんこだらけ」で遊んでみました - GIGAZINE



ネコを大砲から撃ち出してその飛距離を競うゲーム「Kitten Cannon」 - GIGAZINE

2020年02月12日 22時50分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.