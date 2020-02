FIFAが「サッカーの試合におけるビデオ判定」にAIを組み合わせることを計画

サッカーの国際競技連盟である国際サッカー連盟(FIFA)が、サッカーの試合中に審判の判定をサポートするために用いられる「 VAR (ビデオアシスタントレフェリー)」に、 人工知能(AI) を実験的に採用していると報じられています。 FIFA experiments with AI for more accurate offside calls https://thenextweb.com/neural/2020/02/11/fifa-experiments-with-ai-for-more-accurate-offside-calls/ サッカーは「広いフィールドで何十人もの人間が小さなボールを追いかけるスポーツ」であるため、審判が細かい判定を下すのは難しい場面も存在します。かつてFIFAは「サッカーの判定は人間がするもの」と述べ、試合の流れを妨げるとして機械判定を否定していました。

2020年02月12日 10時39分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

