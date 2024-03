Googleがサッカー戦術AI「TacticAI」をプレミアリーグの強豪リヴァプールと共同開発、コーナーキックにおける得点のチャンスを増加させたり失点の確率を減らしたりすることが可能

そんなコーナーキックからより多くの得点を生み出すべくGoogle DeepMindの研究者とリヴァプールのスタッフが協力して開発したのが、サッカー戦術AIの「TacticAI」です。予測と生成AIを用い、コーナーキックに関する戦術的な洞察を提供することができるというもので、現地時間の2024年3月19日に学術誌のNature Communicationsで発表されています。 TacticAI: an AI assistant for football tactics | Nature Communications https://www.nature.com/articles/s41467-024-45965-x

サッカー日本代表の遠藤航選手が所属するイングランドの名門サッカークラブ・リヴァプールは、 サッカーにおけるデータ活用 を積極的に行っているクラブとしても知られています。そんなリヴァプールとGoogleのAI開発部門である Google DeepMind が協力し、サッカー戦術AIの「 TacticAI 」を開発しました。TacticAIはGoogleとリヴァプールの複数年にわたる協力関係の一環として開発されたもので、「コーナーキックについてアドバイスできる完全なAIシステム」としてアピールされています。 TacticAI: an AI assistant for football tactics - Google DeepMind https://deepmind.google/discover/blog/tacticai-ai-assistant-for-football-tactics/

2024年03月21日 20時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

