ビールを「サポートアニマル」に登録した強者が現る

By halfpoint アメリカ・ブルックリンの男性がビールを「 エモーショナル・サポート・アニマル 」に登録しました。この登録によって、アメリカでは法律によって基本的に規制されている「公共の場での飲酒」が許可される可能性があります。 Man Registers Emotional Support Beer | Ale Street News https://alestreetnews.com/man-registers-emotional-support-beer/ Clinton Hill man registers beer as emotional support animal - Brooklyn Paper https://www.brooklynpaper.com/clinton-hill-man-registers-beer-as-emotional-support-animal/ エモーショナル・サポート・アニマルは「飼い主の精神的な疾患などを緩和してくれる」と精神科医に認定を受けた動物を指します。障害者を補助する補助犬などの サービスアニマル は「訓練されている」ことが必要だと規定されている一方で、エモーショナル・サポート・アニマルは訓練が不要。さらに、サービスアニマルは犬ないしミニチュアホースに限られますが、エモーショナル・サポート・アニマルはクジャクやヘビも許可されたケースすらあるという、事実上「どんな動物でも可」という状態でした。 エモーショナル・サポート・アニマルは「飼い主の精神的な疾患を緩和する」という目的ゆえに、通常では動物を持ち込んではいけない施設にも持ち込むことが可能。さらに、無料で飛行機内に持ち込むことも許されていました。 そんなエモーショナル・サポート・アニマルに関する緩い規定と権利を逆手に取ったのがアメリカ・ブルックリン在住のフロイド・ヘイズさんです。ヘイズさんは ホップ の苦味と香りを利かせつつもアルコール度数を抑えた軽やかな飲み口が特徴の「 セッションIPA 」というスタイルのビール1パイント(約470ml)をエモーショナル・サポート・アニマルとして申請しました。

2020年02月01日 20時00分00秒 in 生き物, 食, Posted by log1k_iy

