Googleドライブがダウンして「仕事ができない」とパニックになる人が続出



GoogleドライブとGoogleドキュメントが太平洋時間の2020年1月27日にダウンしていたことが判明しました。いずれも既に復旧が開始していますが、アメリカを中心とした多くの地域が影響を受け、阿鼻叫喚の事態となっていたとのことです。



これがGoogleドキュメントにアクセスした人に表示されたエラー画面。「ページを更新するか、数分後にアクセスしてください」とありますが、指示通りにしても問題が解決することはなかったそうです。





仕事でGoogleドライブやGoogleドキュメントを利用している人は数多いため、この状況を受けてTwitterなどSNSには「仕事にならない」という報告が多数あがりました。



Me right now because Google Drive is down and I have work to do pic.twitter.com/SFQae2hvln — emma benson (@Bensonville18) January 27, 2020



「Googleドキュメントが仕事場でダウンしたみんな」



Me at work: huh, Google Docs is down



Everyone else at work: pic.twitter.com/3roldZLBzY — 2020_Spectre (@O7Spectre) January 27, 2020



「Googleドライブがダウンした時のリモートワーカーたち」



Remote workers when google drive is down: pic.twitter.com/I4RuljqfsN — Kevin Crawford (@K_Crawf) January 27, 2020



Downdetectorによると、Googleドライブの問題が確認されたのは太平洋時間の2020年1月27日午前9時40分。その後、10時30分にはG SuiteのダッシュボードにGoogleドライブやGoogleドキュメントのほか、GoogleスプレッドシートやGoogleスライドにも問題があることが示されました。



Google's G Suite dash says there's a "service disruption" to Google Docs, Sheets and Slides ... guess we all have an excuse to slack off pic.twitter.com/BBZ55BnLYi — Karissa Bell (@karissabe) January 27, 2020



アプリのダウンはカリフォルニア、ニューヨーク、テキサス西部、ワシントンなど北米の広範な範囲で確認されていますが、同地域でも影響を受けていない人もいたと報告されています。





なお、Gmailでも1月26日に問題が報告されていましたが、これはG Suiteの問題とは関係がないものと記事作成時点ではみられています。



12時43分にはGoogleサポートが「一部のユーザーのGoogleドライブのサービスは既に復元されており、今後1時間以内に全てのユーザーの解決が見込まれています。この時間は推定であり、変わる可能性があることに注意してください」と発表。その3分後の12時46分にはGoogleが「Googleドライブの問題を解決する必要があります。ご不便をおかけして申し訳ありません。みなさまの忍耐と持続的なサポートに感謝します」とG Suiteステータスダッシュボードに表示されました。



なお、Downdetectorのマップによると、日本では問題は起こっていないようです。



