2020年01月28日 11時30分 ネットサービス

仮想通貨Bitcoin Goldがまたしても「51％攻撃」を受け800万円相当を不正利用される

By kjekol



仮想通貨の先駆けとして登場し一世を風靡した「Bitcoin」のハードフォークである「Bitcoin Gold」が、「51％攻撃」を受け、7万2000ドル(約780万円)相当を不正利用されました。



Bitcoin Gold hit by 51% attacks, $72K in cryptocurrency double-spent

https://thenextweb.com/hardfork/2020/01/27/bitcoin-gold-51-percent-attack-blockchain-reorg-cryptocurrency-binance-exchange/





Bitcoin Gold blockchain suffers 51% attack, $70k worth of crypto double spent - TokenPost

https://tokenpost.com/Bitcoin-Gold-blockchain-suffers-51-attack-70k-worth-of-crypto-double-spent-4921



「51％攻撃」は、「最も長いブロックチェーンが正しい取引として認識される」という仕組みを悪用して、悪意のある仮想通貨採掘者が、ネットワーク全体の採掘速度の50％より多い割合を支配することで「取引全体を乗っ取る」という不正行為。悪意のある攻撃者が他の世界中の採掘者すべてを上回る速度で採掘を行うと、攻撃者が行った不正な取引を強制的に「正しい」と誤認させることができるようになります。



51％攻撃を行うと、結果として「ブロックチェーン上の支払いを無効にする」ことが可能。つまり、商品を買って、仮想通貨を支払った後に「支払いを無効化」して、支払いに使った仮想通貨を取り戻すことができます。仮想通貨の原理上、支払いの無効化は1回しかできないため、同じ額の仮想通貨で最大2回の支払いが可能になります。以上のような不正行為は「二重支払い攻撃」と呼ばれています。



By master1305



2020年1月23日から24日にかけて発生した二度の51％攻撃によって、1回目は1万9000ドル(約210万円)相当のBitcoin Goldが、2回目は5万3000ドル(約580万円)相当のBitcoin Goldがそれぞれ「二重支払い」されました。この一連の攻撃によって、計7万2000ドル(約780万円)相当のBitcoin Goldが不正に使われたことになります。



Bitcoin Goldが受けた51％攻撃は今回が初めてではありません。Bitcoin Goldは2018年5月にも同様の攻撃を受け、少なくとも1860万ドル(約20億円)相当の損失が発生しました。



仮想通貨Bitcoin Goldが「51％攻撃」で取引を乗っ取られ取引所が多額の損失を負う事件が発生 - GIGAZINE





Bitcoin Goldは時価総額ランキングで40位内に入っている暗号通貨です。今回Bitcoin Goldは攻撃を受けましたが、価格が約20％上昇しました。



ビットコインコインゴールド/Bitcoin Gold（BTG）価格、時価総額、チャート、基本情報｜CoinGecko

https://www.coingecko.com/ja/%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3/%E3%83%93%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89

