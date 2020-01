3Dゲームエンジンで使われている関数を数学的に説明するとこうなる

・関連記事

300年以上昔に象牙で作られた精巧な人体模型を3Dデータ化しようという試み - GIGAZINE



FPSにおける射撃のシミュレーションはどのように発展したのか? - GIGAZINE



たった1カ月でゲームを完成させる競技会「Game Off 2019」最優秀作品5本が発表、無料プレイも可能 - GIGAZINE



最初に「プログラミング言語」という言葉が使われ始めたのは一体いつなのか? - GIGAZINE



「イカに3Dメガネをかけさせる」という奇妙な実験は何を目的にしているのか? - GIGAZINE





2020年01月26日 22時00分00秒 in メモ, ソフトウェア, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.