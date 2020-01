FPSにおける射撃のシミュレーションはどのように発展したのか？

ファーストパーソン・シューティングゲーム (FPS)は、 Wolfenstein 3D が発売されて以来、ゲームにおける主要なジャンルのひとつとなりました。FPSというゲームそのものは、グラフィックの向上やeスポーツなどによって発展してきましたが、射撃における物理法則のシミュレーションはどのように発展してきたのかを、ソフトウェアエンジニアであるトリスタン・ユング氏が語っています。 Gamasutra: Tristan Jung's Blog - How Do Bullets Work in Video Games? https://www.gamasutra.com/blogs/TristanJung/20191206/355250/How_Do_Bullets_Work_in_Video_Games.php ◆ヒットスキャン FPSが登場して間もない1990年代頃は、 レイキャスティング と呼ばれる手法で3D環境をレンダリングし、オブジェクト同士の交差を判断することが主流でした。 以下の画像はレイキャスティングで生成された3Dマップの例(クリックでGIFアニメを再生:約229KB)

・関連記事

ゲーム史に残る傑作FPS「DOOM」生みの親が語る「最近のFPSの問題点」とは? - GIGAZINE



「現実の車の動きをゲームで再現する方法」を実際のゲーム開発スタッフに直撃したムービーが公開中 - GIGAZINE



FPSを現実世界でしかもリアルタイムで再現するとこうなる - GIGAZINE



体をひねって着地するネコの動きを物理演算で作ってガンダムで解説 - GIGAZINE



マインクラフトで量子物理学の概念を体験できるGoogleとNASA製のMOD「qCraft」 - GIGAZINE

2020年01月05日 21時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.