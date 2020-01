2020年01月20日 23時00分 サイエンス

百日咳が抗生物質が効かない「スーパーバグ」に進化しつつあると研究者が報告

「完治には100日かかる」といわれるほど長期にわたる病状が特徴的な呼吸器感染症「百日咳」が、抗生物質に耐性を持つ「薬剤耐性菌(スーパーバグ)」になりつつあることをオーストラリアのニューサウスウェールズ大学の研究チームが明らかにしました。



百日咳は飛沫感染によって拡大する呼吸器系感染症で、本格的に発症するとけいれん性の咳が繰り返し出ます。世界の百日咳患者数は年間約1600万人で、そのうち70%が5歳未満、38%が6カ月未満と、子どもに多い病気です。1歳未満の死亡率は約1%から2%と、毎年数万人の命を奪っている計算です。





そんな百日咳は、「百日咳ワクチン」の接種によって予防できるとされてきました。しかし、ニューサウスウェールズ大学の研究チームは、百日咳がワクチンの1種である「無細胞ワクチン」に耐性を持ちつつあることを明らかにしました。



研究チームがBordetella pertussis(百日咳菌)を細胞単位で包み込むタンパク質を解析したところ、以前よりも多くの栄養結合タンパク質と膜輸送体を産生するようになっていることが判明。この変化は百日咳菌の「代謝的な適応」を示しており、免疫系の応答を回避しながら、より効率的に栄養を宿主から奪うように進化している可能性があるとのこと。筆頭著者のローレンス・ルー博士は、「簡単に言えば、百日咳菌は『隠れること』と『エサの確保』がより上手になり、スーパーバグに進化しつつあるということです」と説明しました。



スーパーバグとは、「抗生物質が効かない細菌」を指します。人類は病原性大腸菌のような有害な細菌を体から除外するために抗生物質を開発してきましたが、細胞も抗生物質が効かないように進化して対抗。人間と細菌の互いの生存を賭けた争いは、延々と続いています。



ルー博士の説明によると、進化した百日咳菌は隠れるのが上手になるため、予防接種を受けた人でも感染する可能性があります。進化した百日咳菌は免疫応答を引き起こさないため、「感染しても症状がみられない」状態になるとのこと。この場合、罹患(りかん)者は「百日咳にかかっている」という自覚がないので、従来よりも感染が拡大しやすくなります。



研究チームを主導したRuiting Lan教授は「百日咳菌に有効なワクチンを新規開発すべき」と述べる一方で、「従来のワクチンを用いた予防接種を継続すべき」だと改めて強調しました。Lan教授は「過去10年で百日咳の症例数は増加しつつありますが、百日咳ワクチンが導入される以前に比べれば高くない数値を保っています。病原菌に耐性のない新生児を保護するためには、高いワクチン接種率の維持が必要です。子どもや妊婦と接触する人々にとって、ワクチンの接種は特に重要です」とコメントしました。