ソフトウェアエンジニアがハードウェアのプログラミングをする時に注意すべきこと

by Robin Glauser ソフトウェアのコードをPythonやJavaScriptで記述しソフトウェアを動作させることと、マイコンの一つである Arduino などのハードウェアをプログラミングしてハードウェアを動かすことは、どちらもPCやプログラミング言語を用いて行うという観点からは似ているように思えますが、実際には異なる点が多くあります。ハードウェアのプログラミングに取り組んだソフトウェアエンジニアの Malte Vrampe さんが、自らの失敗を元に学んだことを語っています。 Learning hardware programming as a software engineer https://blog.athrunen.dev/learning-hardware-programming-as-a-software-engineer/ まずハードウェアのプログラミングを理解するためには、ピンアウト(配置)を理解することが大切だと述べられています。同じようなボードは同じピンアウトである場合が多いですが、例えばピンの一部が制限されているなど、ピンアウト自体にはプログラミングに必要な情報が含まれていない場合があり、実際のボードの型番からボードのプラットフォームやファームウェアのピン定義を調べることも大切とのこと。

2020年01月04日 15時00分00秒

